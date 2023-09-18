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Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении - РИА Новости, 18.09.2023
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18:45 18.09.2023 (обновлено: 18:52 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gosduma-1897062361.html
Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении
Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении - РИА Новости, 18.09.2023
Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении
Дума 20 сентября рассмотрит законопроект об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:45
2023-09-18T18:52
госдума рф
россия
совет европы
александр жуков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дума 20 сентября рассмотрит законопроект об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения", - сообщил Жуков журналистам.
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госдума рф, россия, совет европы, александр жуков
Госдума РФ, Россия, Совет Европы, Александр Жуков
Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении

ГД рассмотрит проект об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дума 20 сентября рассмотрит законопроект об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения", - сообщил Жуков журналистам.
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Пушков прокомментировал отмену действия договоров СЕ в России
22 февраля, 17:11
 
Госдума РФРоссияСовет ЕвропыАлександр Жуков
 
 
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