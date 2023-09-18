https://ria.ru/20230918/gosduma-1897062361.html

Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении

Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении - РИА Новости, 18.09.2023

Госдума рассмотрит проект об отмене информирования СЕ о военном положении

Дума 20 сентября рассмотрит законопроект об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:45

2023-09-18T18:45

2023-09-18T18:52

госдума рф

россия

совет европы

александр жуков

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дума 20 сентября рассмотрит законопроект об отмене информирования генсека Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения", - сообщил Жуков журналистам.

https://ria.ru/20230222/denonsatsiya-1853819195.html

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госдума рф, россия, совет европы, александр жуков