Рейтинг@Mail.ru
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/genassambleya-1897045861.html
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 18.09.2023
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:51
2023-09-18T17:51
в мире
иран
сша
магатэ
оон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850558_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfbd642010adbe05dd92bc610e842754.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы будем общаться с нашими партнерами - Великобританией, Францией, Германией и другими - на предстоящей неделе в Нью-Йорке", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по Ирану, комментируя решение Ирана отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ. В Белом доме добавили, что США находятся в "очень активной координации" с партнерами, и Вашингтон сделает заявление по этой теме в предстоящие дни. В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.
https://ria.ru/20230912/finansy-1895961845.html
https://ria.ru/20230918/sanktsii-1897039178.html
иран
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850558_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8b3acd56322f0e51bffc2035413bd22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, магатэ, оон, великобритания
В мире, Иран, США, МАГАТЭ, ООН, Великобритания
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ

США на ГА ООН обсудят решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенассамблея СБ ООН
Генассамблея СБ ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генассамблея СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы будем общаться с нашими партнерами - Великобританией, Францией, Германией и другими - на предстоящей неделе в Нью-Йорке", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по Ирану, комментируя решение Ирана отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства
12 сентября, 20:39
В Белом доме добавили, что США находятся в "очень активной координации" с партнерами, и Вашингтон сделает заявление по этой теме в предстоящие дни.
В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Белом доме анонсировали новые санкции против Ирана за аресты американцев
Вчера, 17:26
 
В миреИранСШАМАГАТЭООНВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала