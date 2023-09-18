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США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 18.09.2023
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:51
2023-09-18T17:51
2023-09-18T17:51
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы будем общаться с нашими партнерами - Великобританией, Францией, Германией и другими - на предстоящей неделе в Нью-Йорке", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по Ирану, комментируя решение Ирана отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ. В Белом доме добавили, что США находятся в "очень активной координации" с партнерами, и Вашингтон сделает заявление по этой теме в предстоящие дни. В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.
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в мире, иран, сша, магатэ, оон, великобритания
В мире, Иран, США, МАГАТЭ, ООН, Великобритания
США на ГА ООН обсудят идею Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
США на ГА ООН обсудят решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обсудят с партнерами, включая Великобританию, Францию, Германию и другие страны, решение Ирана отозвать аккредитацию инспекторов МАГАТЭ, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы будем общаться с нашими партнерами - Великобританией, Францией, Германией и другими - на предстоящей неделе в Нью-Йорке", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по Ирану, комментируя решение Ирана отозвать аккредитацию нескольких инспекторов МАГАТЭ.
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В Белом доме добавили, что США находятся в "очень активной координации" с партнерами, и Вашингтон
сделает заявление по этой теме в предстоящие дни.
В субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.
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