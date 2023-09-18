https://ria.ru/20230918/gd-1897027944.html

ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны

ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны - РИА Новости, 18.09.2023

ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего правительству РФ снижать и обнулять экспортные пошлины при... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:43

2023-09-18T16:43

2023-09-18T16:44

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

пошлины

экспорт

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего правительству РФ снижать и обнулять экспортные пошлины при поставках товаров в дружественные страны. На рассмотрение Думы его планируется вынести 19 сентября. Документ, внесенный правительством, предоставляет кабмину право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок не более одного года пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема. Эти изменения вносятся в закон "О таможенном тарифе". Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий, отмечал также глава кабмина. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, пошлины, экспорт