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ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны - РИА Новости, 18.09.2023
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16:43 18.09.2023 (обновлено: 16:44 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gd-1897027944.html
ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны
ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны - РИА Новости, 18.09.2023
ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего правительству РФ снижать и обнулять экспортные пошлины при... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:43
2023-09-18T16:44
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
пошлины
экспорт
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего правительству РФ снижать и обнулять экспортные пошлины при поставках товаров в дружественные страны. На рассмотрение Думы его планируется вынести 19 сентября. Документ, внесенный правительством, предоставляет кабмину право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок не более одного года пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема. Эти изменения вносятся в закон "О таможенном тарифе". Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий, отмечал также глава кабмина. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, пошлины, экспорт
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Пошлины, Экспорт
ГД даст правительству контроль над понижением пошлин в дружественные страны

ГД: правительство получит контроль над понижением пошлин в дружественные страны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего правительству РФ снижать и обнулять экспортные пошлины при поставках товаров в дружественные страны. На рассмотрение Думы его планируется вынести 19 сентября.
Документ, внесенный правительством, предоставляет кабмину право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок не более одного года пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.
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Эти изменения вносятся в закон "О таможенном тарифе". Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий, отмечал также глава кабмина.
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФПошлиныЭкспорт
 
 
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