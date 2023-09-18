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На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 18.09.2023 (обновлено: 14:09 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gaubitsy-1896978505.html
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ
Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:55
2023-09-18T14:09
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ

МО: на Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вооруженные силы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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