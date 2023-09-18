https://ria.ru/20230918/gaubitsy-1896978505.html
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ
Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:55
2023-09-18T13:55
2023-09-18T14:09
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851101942_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_d4e21c694e71fdedec9c8ad65ae572f7.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851101942_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_4174d3c01a23d24c00a6e506aad50293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ
МО: на Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ