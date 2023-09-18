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На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ

На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

На Купянском направлении российские войска уничтожили три гаубицы ВСУ

Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:55

2023-09-18T13:55

2023-09-18T14:09

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Потери украинских войск на купянском направлении за минувшие сутки составили до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины