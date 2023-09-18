https://ria.ru/20230918/gastrofestival-1897033378.html
Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей
Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей - РИА Новости, 18.09.2023
Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей
Гастрономический фестиваль "Притяжение" собрал в столице Карачаево-Черкесии почти 10 тысяч гостей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:15
2023-09-18T17:15
2023-09-18T17:15
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 18 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Притяжение" собрал в столице Карачаево-Черкесии почти 10 тысяч гостей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В рамках фестиваля на территории парка "Зеленый остров" в Черкесске были развернуты кулинарные зоны, где гости смогли угоститься блюдами национальных кухонь почти всех народов республики. Каждое из блюд специалисты символично приготовили прямо на фестивальной площадке в огромных емкостях. "Цель фестиваля - это презентация богатейшего гастрономического богатства Карачаево-Черкесии, ее традиций гостеприимства и радушия, а для жителей региона фестиваль стал прекрасным завершением празднования Дня рождения республики", - написал Темрезов. Организаторами Всероссийского фестиваля "Притяжение 2023" является министерство туризма и курортов КЧР и АНО по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 18 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Притяжение" собрал в столице Карачаево-Черкесии почти 10 тысяч гостей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
В рамках фестиваля на территории парка "Зеленый остров" в Черкесске
были развернуты кулинарные зоны, где гости смогли угоститься блюдами национальных кухонь почти всех народов республики. Каждое из блюд специалисты символично приготовили прямо на фестивальной площадке в огромных емкостях.
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"Цель фестиваля - это презентация богатейшего гастрономического богатства Карачаево-Черкесии, ее традиций гостеприимства и радушия, а для жителей региона фестиваль стал прекрасным завершением празднования Дня рождения республики", - написал Темрезов.
Организаторами Всероссийского фестиваля "Притяжение 2023" является министерство туризма и курортов КЧР и АНО по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм".