https://ria.ru/20230918/gastrofestival-1897033378.html

Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей

Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей - РИА Новости, 18.09.2023

Гастрофестиваль "Притяжение" в КЧР собрал 10 тысяч гостей

Гастрономический фестиваль "Притяжение" собрал в столице Карачаево-Черкесии почти 10 тысяч гостей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:15

2023-09-18T17:15

2023-09-18T17:15

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Притяжение" собрал в столице Карачаево-Черкесии почти 10 тысяч гостей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В рамках фестиваля на территории парка "Зеленый остров" в Черкесске были развернуты кулинарные зоны, где гости смогли угоститься блюдами национальных кухонь почти всех народов республики. Каждое из блюд специалисты символично приготовили прямо на фестивальной площадке в огромных емкостях. "Цель фестиваля - это презентация богатейшего гастрономического богатства Карачаево-Черкесии, ее традиций гостеприимства и радушия, а для жителей региона фестиваль стал прекрасным завершением празднования Дня рождения республики", - написал Темрезов. Организаторами Всероссийского фестиваля "Притяжение 2023" является министерство туризма и курортов КЧР и АНО по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм".

https://ria.ru/20230918/kchr-1896964672.html

черкесск

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Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов