https://ria.ru/20230918/gas-1897022227.html

"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере

"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере - РИА Новости, 18.09.2023

"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат парламента Молдовы Адриан Албу провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в газовой сфере,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:22

2023-09-18T16:22

2023-09-18T16:22

экономика

молдавия

кишинев

алексей миллер

молдовагаз

газпром

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат парламента Молдовы Адриан Албу провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в газовой сфере, договорились продолжить контакты, сообщила российская компания в своем Telegram-канале. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и депутата парламента Республики Молдова Адриана Албу. Стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия "Газпрома" и Молдовы в газовой сфере и договорились продолжить контакты", – говорится в сообщении компании. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита, согласно которым долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" со своей стороны сообщал, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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экономика, молдавия, кишинев, алексей миллер, молдовагаз, газпром