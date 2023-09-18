Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/gas-1897022227.html
"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере
"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере - РИА Новости, 18.09.2023
"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат парламента Молдовы Адриан Албу провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в газовой сфере,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:22
2023-09-18T16:22
экономика
молдавия
кишинев
алексей миллер
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат парламента Молдовы Адриан Албу провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в газовой сфере, договорились продолжить контакты, сообщила российская компания в своем Telegram-канале. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и депутата парламента Республики Молдова Адриана Албу. Стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия "Газпрома" и Молдовы в газовой сфере и договорились продолжить контакты", – говорится в сообщении компании. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита, согласно которым долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" со своей стороны сообщал, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, кишинев, алексей миллер, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Алексей Миллер, Молдовагаз, Газпром
"Газпром" обсудил с Кишиневом взаимодействие в газовой сфере

"Газпром" договорился с Кишиневом о продолжении контактов в газовой сфере

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат парламента Молдовы Адриан Албу провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в газовой сфере, договорились продолжить контакты, сообщила российская компания в своем Telegram-канале.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и депутата парламента Республики Молдова Адриана Албу. Стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия "Газпрома" и Молдовы в газовой сфере и договорились продолжить контакты", – говорится в сообщении компании.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита, согласно которым долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
"Газпром" со своей стороны сообщал, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
 
ЭкономикаМолдавияКишиневАлексей МиллерМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала