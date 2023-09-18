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Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 18.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:43 18.09.2023 (обновлено: 05:39 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/film-1896875678.html
Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 18.09.2023
Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T01:43
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культура
гордон
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Американская лента повествует об отношениях Тессы и Хардина — людей успешных и состоятельных, однако сердца их разбиты. В пятой части бестселлера Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.Вторую строчку кинопроката в СНГ занял американский детективный триллер "Призраки в Венеции", собравший 24,7 миллиона рублей. Фильм о детективе Эркюле Пуаро, который вышел на пенсию. В Венеции он неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование. Данные по картине "Призраки в Венеции" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.На третьей строчке — новинка проката американский триллер "Искусство по понятиям". Картина собрала 23,5 миллиона рублей. Фильм о неудачливой хозяйке арт-галереи Патрис, киллере Реджи и его боссе Гордоне, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Ниже в рейтинге расположился фильм "Проклятие монахини 2", собравший в СНГ 23,2 миллиона рублей. Действие фильма происходит во Франции в 1956 году, где главная героиня, сестра Ирэн, сталкивается со злобным демоном, принявшим обличие монахини. Замыкает список мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" с кассой в 21,3 миллиона рублей. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан - обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота.
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html
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гордон, снг, россия, лиссабон (город), лондон
Культура, Гордон, СНГ, Россия, Лиссабон (город), Лондон
Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

"После. Навсегда" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 103,5 миллиона рублей

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Fotolia / Tyler Olson
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Американская лента повествует об отношениях Тессы и Хардина — людей успешных и состоятельных, однако сердца их разбиты. В пятой части бестселлера Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
Сайт онлайн-кинотеатра IVI - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 14:55
Вторую строчку кинопроката в СНГ занял американский детективный триллер "Призраки в Венеции", собравший 24,7 миллиона рублей. Фильм о детективе Эркюле Пуаро, который вышел на пенсию. В Венеции он неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование.
Данные по картине "Призраки в Венеции" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
На третьей строчке — новинка проката американский триллер "Искусство по понятиям". Картина собрала 23,5 миллиона рублей. Фильм о неудачливой хозяйке арт-галереи Патрис, киллере Реджи и его боссе Гордоне, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи.
Ниже в рейтинге расположился фильм "Проклятие монахини 2", собравший в СНГ 23,2 миллиона рублей. Действие фильма происходит во Франции в 1956 году, где главная героиня, сестра Ирэн, сталкивается со злобным демоном, принявшим обличие монахини.
Замыкает список мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" с кассой в 21,3 миллиона рублей. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан - обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота.
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
4 сентября, 13:52
 
КультураГордонСНГРоссияЛиссабон (город)Лондон
 
 
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