https://ria.ru/20230918/film-1896875678.html

Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 18.09.2023

Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T01:43

2023-09-18T01:43

2023-09-18T05:39

культура

гордон

снг

россия

лиссабон (город)

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/85/1479578588_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_d4c08e71bbcd1921f688af318ffcaaef.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Американская лента повествует об отношениях Тессы и Хардина — людей успешных и состоятельных, однако сердца их разбиты. В пятой части бестселлера Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.Вторую строчку кинопроката в СНГ занял американский детективный триллер "Призраки в Венеции", собравший 24,7 миллиона рублей. Фильм о детективе Эркюле Пуаро, который вышел на пенсию. В Венеции он неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование. Данные по картине "Призраки в Венеции" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.На третьей строчке — новинка проката американский триллер "Искусство по понятиям". Картина собрала 23,5 миллиона рублей. Фильм о неудачливой хозяйке арт-галереи Патрис, киллере Реджи и его боссе Гордоне, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Ниже в рейтинге расположился фильм "Проклятие монахини 2", собравший в СНГ 23,2 миллиона рублей. Действие фильма происходит во Франции в 1956 году, где главная героиня, сестра Ирэн, сталкивается со злобным демоном, принявшим обличие монахини. Замыкает список мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" с кассой в 21,3 миллиона рублей. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан - обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота.

https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html

https://ria.ru/20230904/filmy-1894073160.html

россия

лиссабон (город)

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гордон, снг, россия, лиссабон (город), лондон