Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
"После. Навсегда" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 103,5 миллиона рублей
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат со сборами в 103,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Американская лента повествует об отношениях Тессы и Хардина — людей успешных и состоятельных, однако сердца их разбиты. В пятой части бестселлера Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
Вторую строчку кинопроката в СНГ занял американский детективный триллер "Призраки в Венеции", собравший 24,7 миллиона рублей. Фильм о детективе Эркюле Пуаро, который вышел на пенсию. В Венеции он неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование.
Данные по картине "Призраки в Венеции" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
На третьей строчке — новинка проката американский триллер "Искусство по понятиям". Картина собрала 23,5 миллиона рублей. Фильм о неудачливой хозяйке арт-галереи Патрис, киллере Реджи и его боссе Гордоне, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи.
Ниже в рейтинге расположился фильм "Проклятие монахини 2", собравший в СНГ 23,2 миллиона рублей. Действие фильма происходит во Франции в 1956 году, где главная героиня, сестра Ирэн, сталкивается со злобным демоном, принявшим обличие монахини.
Замыкает список мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" с кассой в 21,3 миллиона рублей. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан - обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота.