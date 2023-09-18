https://ria.ru/20230918/festival-1896975316.html

На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень"

На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень" - РИА Новости, 18.09.2023

На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень"

Открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень" стартовал в понедельник на Вологодчине, он продлится до 24 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:02

2023-09-18T14:02

2023-09-18T14:02

вологодская область

вологодская область

вологда

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ВОЛОГДА, 18 сен - РИА Новости. Открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень" стартовал в понедельник на Вологодчине, он продлится до 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства области. Это будет 26-й по счету фестиваль, начинавшийся в 1998 году как общественная инициатива любителей поэзии Николая Рубцова. В этом году фестиваль получил статус всероссийского. "Это подтверждает значимость проекта для культурного пространства страны. Это настолько тонкий, пронзительный лирик, человек трагической судьбы и чрезвычайного поэтического дара, что мы еще долго будем открывать для себя грани его таланта", – цитирует пресс-служба замгубернатора области Ларису Каманину. Фестиваль объединит порядка 80 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта, в Вологде, Тотьме и селах Тотемского округа. 23 сентября в селе Никольское, где поэт провел детство, откроется памятник Николаю Рубцову. Решение об установке памятника было принято на общественных слушаниях в Тотемском округе в начале этого года. Изготовление и установка монумента оплачены за счет государственного гранта Вологодской области в сфере культуры, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230803/festival-1888025007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда