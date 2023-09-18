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На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень"
На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень" - РИА Новости, 18.09.2023
На Вологодчине начался фестиваль "Рубцовская осень"
Открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень" стартовал в понедельник на Вологодчине, он продлится до 24 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:02
2023-09-18T14:02
2023-09-18T14:02
вологодская область
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 18 сен - РИА Новости. Открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень" стартовал в понедельник на Вологодчине, он продлится до 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства области. Это будет 26-й по счету фестиваль, начинавшийся в 1998 году как общественная инициатива любителей поэзии Николая Рубцова. В этом году фестиваль получил статус всероссийского. "Это подтверждает значимость проекта для культурного пространства страны. Это настолько тонкий, пронзительный лирик, человек трагической судьбы и чрезвычайного поэтического дара, что мы еще долго будем открывать для себя грани его таланта", – цитирует пресс-служба замгубернатора области Ларису Каманину. Фестиваль объединит порядка 80 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта, в Вологде, Тотьме и селах Тотемского округа. 23 сентября в селе Никольское, где поэт провел детство, откроется памятник Николаю Рубцову. Решение об установке памятника было принято на общественных слушаниях в Тотемском округе в начале этого года. Изготовление и установка монумента оплачены за счет государственного гранта Вологодской области в сфере культуры, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230803/festival-1888025007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вологодская область, вологда
Вологодская область, Вологодская область, Вологда
ВОЛОГДА, 18 сен - РИА Новости. Открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень" стартовал в понедельник на Вологодчине, он продлится до 24 сентября, сообщает пресс-служба правительства области.
Это будет 26-й по счету фестиваль, начинавшийся в 1998 году как общественная инициатива любителей поэзии Николая Рубцова. В этом году фестиваль получил статус всероссийского.
"Это подтверждает значимость проекта для культурного пространства страны. Это настолько тонкий, пронзительный лирик, человек трагической судьбы и чрезвычайного поэтического дара, что мы еще долго будем открывать для себя грани его таланта", – цитирует пресс-служба замгубернатора области Ларису Каманину.
Фестиваль объединит порядка 80 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта, в Вологде
, Тотьме
и селах Тотемского округа.
23 сентября в селе Никольское, где поэт провел детство, откроется памятник Николаю Рубцову. Решение об установке памятника было принято на общественных слушаниях в Тотемском округе в начале этого года. Изготовление и установка монумента оплачены за счет государственного гранта Вологодской области
в сфере культуры, сообщает пресс-служба.
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