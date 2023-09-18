https://ria.ru/20230918/festival-1896912666.html

Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей

Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей - РИА Новости, 18.09.2023

Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей

Фестиваль сыра с каждым годом привлекает в республику все больше гостей, приезжающих на праздник из разных уголков страны, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:45

2023-09-18T10:45

2023-09-18T10:45

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896914154_47:0:1249:676_1920x0_80_0_0_d73934f2e50c5140bbaa6e1e666addba.jpg

МАЙКОП, 18 сен — РИА Новости. Фестиваль сыра с каждым годом привлекает в республику все больше гостей, приезжающих на праздник из разных уголков страны, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Мы стремимся сделать это событие ярким и запоминающимся, учитываем опыт прошлых лет, совершенствуем организацию фестиваля и создаем инфраструктуру для проведения мероприятия на новой, более вместительной площадке. Неизменным остаётся только исключительный вкус адыгейского сыра, который мастера-сыровары готовят прямо на глазах гостей", – заявил Кумпилов. По его мнению, за 12 лет проведения фестиваль адыгейского сыра, который является настоящим брендом региона, хорошо вписался в концепцию развития туристского потенциала региона. "Такое мероприятие дает отличную возможность для продвижения традиционной адыгской культуры, привлечения интереса к региону. Результат очевиден – с каждым годом всё больше людей из всех уголков страны посещают эту знаменитую площадку", – отметил он. За прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России. Фестиваль сыра проходил в Адыгее в минувшие выходные.

https://ria.ru/20230916/rekord-1896752860.html

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов