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Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей
Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей - РИА Новости, 18.09.2023
Власти Адыгеи: фестиваль сыра ежегодно привлекает все больше гостей
Фестиваль сыра с каждым годом привлекает в республику все больше гостей, приезжающих на праздник из разных уголков страны, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:45
2023-09-18T10:45
2023-09-18T10:45
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 18 сен — РИА Новости. Фестиваль сыра с каждым годом привлекает в республику все больше гостей, приезжающих на праздник из разных уголков страны, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Мы стремимся сделать это событие ярким и запоминающимся, учитываем опыт прошлых лет, совершенствуем организацию фестиваля и создаем инфраструктуру для проведения мероприятия на новой, более вместительной площадке. Неизменным остаётся только исключительный вкус адыгейского сыра, который мастера-сыровары готовят прямо на глазах гостей", – заявил Кумпилов. По его мнению, за 12 лет проведения фестиваль адыгейского сыра, который является настоящим брендом региона, хорошо вписался в концепцию развития туристского потенциала региона. "Такое мероприятие дает отличную возможность для продвижения традиционной адыгской культуры, привлечения интереса к региону. Результат очевиден – с каждым годом всё больше людей из всех уголков страны посещают эту знаменитую площадку", – отметил он. За прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России. Фестиваль сыра проходил в Адыгее в минувшие выходные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 18 сен — РИА Новости. Фестиваль сыра с каждым годом привлекает в республику все больше гостей, приезжающих на праздник из разных уголков страны, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Мы стремимся сделать это событие ярким и запоминающимся, учитываем опыт прошлых лет, совершенствуем организацию фестиваля и создаем инфраструктуру для проведения мероприятия на новой, более вместительной площадке. Неизменным остаётся только исключительный вкус адыгейского сыра, который мастера-сыровары готовят прямо на глазах гостей", – заявил Кумпилов.
По его мнению, за 12 лет проведения фестиваль адыгейского сыра, который является настоящим брендом региона, хорошо вписался в концепцию развития туристского потенциала региона.
"Такое мероприятие дает отличную возможность для продвижения традиционной адыгской культуры, привлечения интереса к региону. Результат очевиден – с каждым годом всё больше людей из всех уголков страны посещают эту знаменитую площадку", – отметил он.
За прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России
.
Фестиваль сыра проходил в Адыгее в минувшие выходные.
В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале