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В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона - РИА Новости, 18.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:22 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/farmatsiya-1896970237.html
В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона
В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона - РИА Новости, 18.09.2023
В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона
Фармация станет одной из точек роста экономики Калужской области согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2024 год и плановый период до... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:22
2023-09-18T13:22
калужская область
владислав шапша
владимир попов
обнинск
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КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Фармация станет одной из точек роста экономики Калужской области согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2024 год и плановый период до 2026 года, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства замгубернатора Владимир Попов доложил о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период до 2026 года. Предваряя его выступление, губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил: "По итогам первого полугодия ряд макроэкономических показателей пока имеют сдержанную динамику. Однако ситуация в экономике меняется". По словам главы региона, перестройка производственных процессов и господдержка промышленности, сельского хозяйства и малых предпринимателей помогают бизнесу ответить на текущие вызовы. Цифры, которые назвал Владимир Попов, подтверждают это. По его данным, уже сегодня структура промышленного производства претерпела значительные изменения. Наибольший удельный вес составляет региональная пищевая промышленность (30%), металлургия и производство металлических изделий (15 %), химпроизводство (8%). "В перспективе среднесрочного периода прогнозируется, что три отрасли укрепят свои позиции: фармация - с 7% до 12%, деревообработка и производство бумажных изделий – с 6% до 10%, производство электронных и оптических изделий возрастет до 7%. Это будет обеспечено благодаря крупным инвестиционным проектам", - говорится в сообщении. Основной показатель экономической деятельности региона – валовой региональный продукт. Прогнозируется, что рост ВРП в 2024 году будет выше, чем в России, информирует областное правительство. По базовому прогнозу ВРП ожидается на уровне 102,5 %, при целевом варианте - 103,5%. В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика роста промышленности, в среднем 3,5% ежегодно. Значительный рост объемов производства прогнозируется в Обнинске, Боровском, Людиновском, Жуковском районах. "Достижение запланированных показателей, по нашему мнению, позволит обеспечить положительную динамику налоговых поступлений в бюджет области, что гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных проектах и стратегических целях", - подвел итог заместитель руководителя области.
https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html
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владислав шапша, владимир попов, обнинск
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Попов, Обнинск
В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона

Правительство Калужской области назвало фармацию точкой роста экономики региона

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Фармация станет одной из точек роста экономики Калужской области согласно прогнозу социально-экономического развития региона на 2024 год и плановый период до 2026 года, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства замгубернатора Владимир Попов доложил о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период до 2026 года.
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Предваряя его выступление, губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил: "По итогам первого полугодия ряд макроэкономических показателей пока имеют сдержанную динамику. Однако ситуация в экономике меняется". По словам главы региона, перестройка производственных процессов и господдержка промышленности, сельского хозяйства и малых предпринимателей помогают бизнесу ответить на текущие вызовы.
Цифры, которые назвал Владимир Попов, подтверждают это. По его данным, уже сегодня структура промышленного производства претерпела значительные изменения. Наибольший удельный вес составляет региональная пищевая промышленность (30%), металлургия и производство металлических изделий (15 %), химпроизводство (8%).
"В перспективе среднесрочного периода прогнозируется, что три отрасли укрепят свои позиции: фармация - с 7% до 12%, деревообработка и производство бумажных изделий – с 6% до 10%, производство электронных и оптических изделий возрастет до 7%. Это будет обеспечено благодаря крупным инвестиционным проектам", - говорится в сообщении.
Основной показатель экономической деятельности региона – валовой региональный продукт. Прогнозируется, что рост ВРП в 2024 году будет выше, чем в России, информирует областное правительство. По базовому прогнозу ВРП ожидается на уровне 102,5 %, при целевом варианте - 103,5%. В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика роста промышленности, в среднем 3,5% ежегодно. Значительный рост объемов производства прогнозируется в Обнинске, Боровском, Людиновском, Жуковском районах.
"Достижение запланированных показателей, по нашему мнению, позволит обеспечить положительную динамику налоговых поступлений в бюджет области, что гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных проектах и стратегических целях", - подвел итог заместитель руководителя области.
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Калужская областьВладислав ШапшаВладимир ПоповОбнинск
 
 
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