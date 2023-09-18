https://ria.ru/20230918/eskalatsiya-1896876987.html

Эскалация на Украине навредит нацбезопасности США, считают в Белом доме

Эскалация на Украине навредит нацбезопасности США, считают в Белом доме - РИА Новости, 18.09.2023

Эскалация на Украине навредит нацбезопасности США, считают в Белом доме

Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, напомнив о... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T02:05

2023-09-18T02:05

2023-09-18T02:05

украина

россия

донбасс

джон кирби

владимир путин

сергей лавров

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, напомнив о значительном ядерном арсенале РФ. "Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности", - сообщил он в интервью британской газете Telegraph. Кирби в частности, напомнил, что Россия является "крупной ядерной державой" и обладает значительной военной мощью. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230917/lavrov-1896797079.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, донбасс, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, в мире