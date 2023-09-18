https://ria.ru/20230918/ekspert-1897103928.html

Эксперт назвал альянс Сахеля ударом в спину ЭКОВАС

Эксперт назвал альянс Сахеля ударом в спину ЭКОВАС - РИА Новости, 18.09.2023

Эксперт назвал альянс Сахеля ударом в спину ЭКОВАС

Создание альянса государств Сахеля с участием Мали, Буркина-Фасо и Нигера можно расценивать как удар по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:49

2023-09-18T23:49

2023-09-18T23:49

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нигер

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буркина-фасо

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АЛЖИР, 18 сен - РИА Новости. Создание альянса государств Сахеля с участием Мали, Буркина-Фасо и Нигера можно расценивать как удар по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) и свидетельство окончания эпохи французской гегемонии в регионе, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам стратегии и безопасности Ахмед Мизаб. Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита сообщил 16 сентября, что лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". Согласно хартии, посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон альянса будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы. Как отмечается, стороны обязываются бороться с терроризмом во всех формах и организованной преступностью на территории стран альянса. "Объявление о создании альянса стран Сахеля с участием Мали, Нигера и Буркина-Фасо - это сокрушительный удар в спину ЭКОВАС и финальное свидетельство окончания эпохи французской гегемонии в регионе", - считает алжирский эксперт. Как отметил Мизаб, сформировавшие новый альянс страны сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, исходящими в том числе от ЭКОВАС. Эти страны также объединяют схожие политические условия после произошедших там военных переворотов. "Государства альянса также испытали влияние французского присутствия в регионе и его последствий для региональной стабильности, в особенности в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью, наряду с вызовами, связанными с этническими конфликтами", - сказал эксперт. В этих условиях три страны заинтересованы в сотрудничестве и координации, в том числе для борьбы с терроризмом, подчеркнул он. Эксперт отметил в качестве позитивного момента тот факт, что альянс существует исключительно за счет внутреннего финансирования, поскольку это позволяет ему действовать самостоятельно. Одновременно задача обеспечивать это финансирование создает определенные сложности, учитывая экономическую ситуацию стран-участниц, их ограниченные военные возможности и стоящие перед ними вызовы в сфере безопасности, добавил он. Аналитик подчеркнул, что все это вызывает необходимость экономического сотрудничества между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, если они хотят выйти из-под влияния ЭКОВАС. Говоря о перспективе расширения тройственного альянса, эксперт посчитал, что этот союз в нынешней ситуации "закрыт для новых членов", так как был сформирован рядом обстоятельств, включая "общие границы, общие вызовы и угрозы". "Я не думаю, что будут еще какие-то страны, которые вступят в альянс, если только не появится желание разрушить ЭКОВАС и основать некую альтернативную ему или существующую параллельно с ним организацию", - пояснил он. Оценивая возможность вторжения ЭКОВАС в Нигер, эксперт сказал, что это приведет к "войне в регионе, последствия которой будут ощутимы в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.

https://ria.ru/20230903/frantsiya-1893907863.html

https://ria.ru/20211006/vyskazyvaniya-1753265892.html

https://ria.ru/20230917/investitsii-1896848640.html

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в мире, нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум