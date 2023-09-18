https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897016204.html

Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной

Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной - РИА Новости, 18.09.2023

Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной

Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:01

2023-09-18T16:01

2023-09-18T16:24

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин