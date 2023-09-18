https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897016204.html
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной - РИА Новости, 18.09.2023
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной
Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:24
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной
Путин: текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента