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Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной - РИА Новости, 18.09.2023
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16:01 18.09.2023 (обновлено: 16:24 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897016204.html
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной - РИА Новости, 18.09.2023
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной
Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:24
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной

Путин: текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.
Динамика ВВП - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 2,8 процента
12 сентября, 21:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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