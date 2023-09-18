https://ria.ru/20230918/drony-1897034380.html

Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО

Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО - РИА Новости, 18.09.2023

Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО

Пилотирование дронов начали преподавать в Новоуренгойском многопрофильном колледже Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:09

2023-09-18T17:09

2023-09-18T17:09

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

новый уренгой

дмитрий артюхов

московский авиационный институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894486439_0:202:3000:1889_1920x0_80_0_0_c4b201a8cbe349aa7fa59c48ca30b0db.jpg

САЛЕХАРД, 18 сен - РИА Новости. Пилотирование дронов начали преподавать в Новоуренгойском многопрофильном колледже Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. В образовательном учреждении побывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который пообщался со студентами. Курсы пилотирования дронов состоят из теории, где изучают основы предполетной подготовки, техническое обслуживание беспилотных систем, а также отработки навыков на симуляторах и практических полетов. Преподаватели курсов этим летом прошли подготовку на аэродроме Алферьево, которую правительство округа организовало совместно с Московским авиационным институтом (МАИ), отмечают власти. Артюхов посмотрел, как проходят занятия, студенты продемонстрировали свои навыки управления дронами. Глава региона подчеркнул, что на курсы управления беспилотниками в образовательных учреждениях необходимо привлекать как можно больше ребят. "Дети все одинаково талантливые — нашим школам, колледжам и преподавателям необходимо грамотно выстроить работу, чтобы заинтересовывать ребят обучением на курсах. Мы сейчас везде создаем условия, нужную инфраструктуру и потом хотим видеть результат. Это серьезная и важная сегодня тема для будущего ямальских ребят", — приводятся в сообщении слова губернатора. После визита в колледж глава региона побывал на стройплощадках Нового Уренгоя. В частности, Артюхов проверил результаты благоустройства территории у ТЦ "Вертолет". Там появилось новое городское пространство с игровыми элементами, лавочками, освещением и парковкой. Площадку благоустроили благодаря региональному проекту "Уютный Ямал". В честь открытия там прошел детский праздник. Кроме того, Артюхов оценил, как продвигается строительство объектов к юбилею газовой столицы: это мини-футбольная арена и здание ДШИ. Также губернатор осмотрел кроссфит-зону, которую обустроили этим летом в зале бокса дворца спорта "Звездный" и обновленный зал для занятий самбо, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html

https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html

ямал

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов, московский авиационный институт