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Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО - РИА Новости, 18.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:09 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/drony-1897034380.html
Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО
Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО - РИА Новости, 18.09.2023
Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО
Пилотирование дронов начали преподавать в Новоуренгойском многопрофильном колледже Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:09
2023-09-18T17:09
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
московский авиационный институт
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САЛЕХАРД, 18 сен - РИА Новости. Пилотирование дронов начали преподавать в Новоуренгойском многопрофильном колледже Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. В образовательном учреждении побывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который пообщался со студентами. Курсы пилотирования дронов состоят из теории, где изучают основы предполетной подготовки, техническое обслуживание беспилотных систем, а также отработки навыков на симуляторах и практических полетов. Преподаватели курсов этим летом прошли подготовку на аэродроме Алферьево, которую правительство округа организовало совместно с Московским авиационным институтом (МАИ), отмечают власти. Артюхов посмотрел, как проходят занятия, студенты продемонстрировали свои навыки управления дронами. Глава региона подчеркнул, что на курсы управления беспилотниками в образовательных учреждениях необходимо привлекать как можно больше ребят. "Дети все одинаково талантливые — нашим школам, колледжам и преподавателям необходимо грамотно выстроить работу, чтобы заинтересовывать ребят обучением на курсах. Мы сейчас везде создаем условия, нужную инфраструктуру и потом хотим видеть результат. Это серьезная и важная сегодня тема для будущего ямальских ребят", — приводятся в сообщении слова губернатора. После визита в колледж глава региона побывал на стройплощадках Нового Уренгоя. В частности, Артюхов проверил результаты благоустройства территории у ТЦ "Вертолет". Там появилось новое городское пространство с игровыми элементами, лавочками, освещением и парковкой. Площадку благоустроили благодаря региональному проекту "Уютный Ямал". В честь открытия там прошел детский праздник. Кроме того, Артюхов оценил, как продвигается строительство объектов к юбилею газовой столицы: это мини-футбольная арена и здание ДШИ. Также губернатор осмотрел кроссфит-зону, которую обустроили этим летом в зале бокса дворца спорта "Звездный" и обновленный зал для занятий самбо, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html
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ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов, московский авиационный институт
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Московский авиационный институт

Курсы пилотирования дронов стартовали в ЯНАО

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 18 сен - РИА Новости. Пилотирование дронов начали преподавать в Новоуренгойском многопрофильном колледже Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона.
В образовательном учреждении побывал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который пообщался со студентами.
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Курсы пилотирования дронов состоят из теории, где изучают основы предполетной подготовки, техническое обслуживание беспилотных систем, а также отработки навыков на симуляторах и практических полетов. Преподаватели курсов этим летом прошли подготовку на аэродроме Алферьево, которую правительство округа организовало совместно с Московским авиационным институтом (МАИ), отмечают власти.
Артюхов посмотрел, как проходят занятия, студенты продемонстрировали свои навыки управления дронами. Глава региона подчеркнул, что на курсы управления беспилотниками в образовательных учреждениях необходимо привлекать как можно больше ребят.
"Дети все одинаково талантливые — нашим школам, колледжам и преподавателям необходимо грамотно выстроить работу, чтобы заинтересовывать ребят обучением на курсах. Мы сейчас везде создаем условия, нужную инфраструктуру и потом хотим видеть результат. Это серьезная и важная сегодня тема для будущего ямальских ребят", — приводятся в сообщении слова губернатора.
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После визита в колледж глава региона побывал на стройплощадках Нового Уренгоя. В частности, Артюхов проверил результаты благоустройства территории у ТЦ "Вертолет". Там появилось новое городское пространство с игровыми элементами, лавочками, освещением и парковкой. Площадку благоустроили благодаря региональному проекту "Уютный Ямал". В честь открытия там прошел детский праздник.
Кроме того, Артюхов оценил, как продвигается строительство объектов к юбилею газовой столицы: это мини-футбольная арена и здание ДШИ. Также губернатор осмотрел кроссфит-зону, которую обустроили этим летом в зале бокса дворца спорта "Звездный" и обновленный зал для занятий самбо, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойДмитрий АртюховМосковский авиационный институт
 
 
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