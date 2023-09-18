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В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/detonatsiya-1896952751.html
В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда
В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.09.2023
В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда
Пожилой мужчина погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:36
2023-09-18T12:36
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Чкалова, 18 "б" в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 14.45 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Старомихайловке. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html
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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда

В Старомихайловке мужчина погиб при детонации кассетного суббоеприпаса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Чкалова, 18 "б" в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 14.45 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Старомихайловке.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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