https://ria.ru/20230918/detonatsiya-1896952751.html

В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда

В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.09.2023

В Старомихайловке мужчина погиб из-за детонации кассетного снаряда

Пожилой мужчина погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:36

2023-09-18T12:36

2023-09-18T12:36

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Чкалова, 18 "б" в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 14.45 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Старомихайловке. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html

старомихайловка

донецкая народная республика

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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия