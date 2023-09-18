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Путин оценил исполнение бюджета России за август - РИА Новости, 18.09.2023
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16:10 18.09.2023 (обновлено: 16:21 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/byudzhet-1897019583.html
Путин оценил исполнение бюджета России за август
Путин оценил исполнение бюджета России за август - РИА Новости, 18.09.2023
Путин оценил исполнение бюджета России за август
Ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета стабилизируется, в августе он был в очередной раз исполнен с профицитом, хотя в целом с начала года... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:10
2023-09-18T16:21
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета стабилизируется, в августе он был в очередной раз исполнен с профицитом, хотя в целом с начала года есть небольшой дефицит, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока, начиная с года, там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил исполнение бюджета России за август

Путин: бюджет России за август исполнили с профицитом

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета стабилизируется, в августе он был в очередной раз исполнен с профицитом, хотя в целом с начала года есть небольшой дефицит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока, начиная с года, там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России
8 сентября, 14:04
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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