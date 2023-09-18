https://ria.ru/20230918/byudzhet-1897019583.html

Путин оценил исполнение бюджета России за август

Путин оценил исполнение бюджета России за август - РИА Новости, 18.09.2023

Путин оценил исполнение бюджета России за август

Ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета стабилизируется, в августе он был в очередной раз исполнен с профицитом, хотя в целом с начала года... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:10

2023-09-18T16:10

2023-09-18T16:21

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета стабилизируется, в августе он был в очередной раз исполнен с профицитом, хотя в целом с начала года есть небольшой дефицит, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока, начиная с года, там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

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россия, экономика, владимир путин