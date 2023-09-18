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Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 18.09.2023
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство
Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам своего визита в РФ поблагодарил президента России Владимира Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, пожелал РФ... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:01
2023-09-18T03:01
2023-09-18T03:01
россия
ким чен ын
владимир путин
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СЕУЛ, 18 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам своего визита в РФ поблагодарил президента России Владимира Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, пожелал РФ процветания и благополучия ее народу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Лидер КНДР находился с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде 12 сентября. За эти дни Ким побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, затем прибыл на станцию в Приморье и после ряда мероприятий с неё же 17 сентября отправился обратно в КНДР. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил сердечную признательность за то, что на протяжении всего периода визита в Россию президент Путин, руководство и народ России уделяли особое внимание визиту и оказывали теплое гостеприимство…и пожелал России процветания, а российскому народу – благополучия", - говорится в сообщении агентства. ЦТАК отмечает, что визит Ким Чен Ына в РФ открыл "новую переломную фазу" и "новую страницу развития" в истории укрепления добрососедских северокорейско-российских отношений и будет "навечно запечатлен на скрижалях истории".
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россия, ким чен ын, владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство
ЦТАК: Ким Чен Ын благодарит Путина за гостеприимство и желает России процветания
СЕУЛ, 18 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам своего визита в РФ поблагодарил президента России Владимира Путина, местные власти и народ страны за гостеприимство, пожелал РФ процветания и благополучия ее народу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Лидер КНДР находился с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде 12 сентября. За эти дни Ким побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре
, затем прибыл на станцию в Приморье и после ряда мероприятий с неё же 17 сентября отправился обратно в КНДР.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил сердечную признательность за то, что на протяжении всего периода визита в Россию президент Путин, руководство и народ России уделяли особое внимание визиту и оказывали теплое гостеприимство…и пожелал России процветания, а российскому народу – благополучия", - говорится в сообщении агентства.
ЦТАК отмечает, что визит Ким Чен Ына в РФ открыл "новую переломную фазу" и "новую страницу развития" в истории укрепления добрососедских северокорейско-российских отношений и будет "навечно запечатлен на скрижалях истории".
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