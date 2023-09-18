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В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам - РИА Новости, 18.09.2023
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20:16 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/bezhentsy-1897083310.html
В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам
В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам - РИА Новости, 18.09.2023
В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам
Доступ к наличным деньгам для беженцев в Германии нужно ограничить, чтобы избежать пересылки этих средств на их родину, также необходимо причислить к... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:16
2023-09-18T20:16
в мире
германия
алжир (провинция)
тунис (страна)
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Доступ к наличным деньгам для беженцев в Германии нужно ограничить, чтобы избежать пересылки этих средств на их родину, также необходимо причислить к "безопасным странам происхождения" ряд стран североафриканского региона Магриба, с данной инициативой выступила входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП). "Одна из идей, которую мы сейчас внедряем, - это общенациональная платежная карта, с помощью которой запросившие убежища лица смогут совершать покупки в местных магазинах и приобретать товары повседневного спроса, но не смогут осуществлять какие-либо переводы обратно в свои страны", - говорится в сообщении на сайте СвДП, опубликованного по завершении заседания президиума партии. Также партия намерена способствовать причислению к безопасным странам происхождения таких государств североафриканского региона Магриба, как Алжир, Тунис и Марокко. Статус безопасной страны происхождения подразумевает, что правительство Германии считает, что в указанной стране нет угрозы подвергнуться преследованию со стороны государства, а также государство в состоянии защитить своих граждан от преследования со стороны негосударственных акторов.
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германия
алжир (провинция)
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в мире, германия, алжир (провинция), тунис (страна)
В мире, Германия, Алжир (провинция), Тунис (страна)
В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам

В ФРГ призвали не выдавать наличные беженцам, чтобы избежать оттока средств

© AFP 2023 / Armin Weigel Беженцы в очереди на регистрацию в Германии
Беженцы в очереди на регистрацию в Германии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / Armin Weigel
Беженцы в очереди на регистрацию в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Доступ к наличным деньгам для беженцев в Германии нужно ограничить, чтобы избежать пересылки этих средств на их родину, также необходимо причислить к "безопасным странам происхождения" ряд стран североафриканского региона Магриба, с данной инициативой выступила входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП).
"Одна из идей, которую мы сейчас внедряем, - это общенациональная платежная карта, с помощью которой запросившие убежища лица смогут совершать покупки в местных магазинах и приобретать товары повседневного спроса, но не смогут осуществлять какие-либо переводы обратно в свои страны", - говорится в сообщении на сайте СвДП, опубликованного по завершении заседания президиума партии.
Также партия намерена способствовать причислению к безопасным странам происхождения таких государств североафриканского региона Магриба, как Алжир, Тунис и Марокко.
Статус безопасной страны происхождения подразумевает, что правительство Германии считает, что в указанной стране нет угрозы подвергнуться преследованию со стороны государства, а также государство в состоянии защитить своих граждан от преследования со стороны негосударственных акторов.
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