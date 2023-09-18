https://ria.ru/20230918/azerbaydzhan-1896915647.html

В Баку призвали армян к совместному проживанию

В Баку призвали армян к совместному проживанию - РИА Новости, 18.09.2023

В Баку призвали армян к совместному проживанию

Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:45

2023-09-18T10:45

2023-09-18T10:45

в мире

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что азербайджанская сторона против войны, и призвал армянское население к совместному проживанию. "Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе. Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине", - заявил Нагиев в Баку на конференции "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе