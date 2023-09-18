В Баку призвали армян к совместному проживанию
Госбезопасность Азербайджана призвала армян к совместному проживанию
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что азербайджанская сторона против войны, и призвал армянское население к совместному проживанию.
"Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе. Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине", - заявил Нагиев в Баку на конференции "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.