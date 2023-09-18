Рейтинг@Mail.ru
В Баку призвали армян к совместному проживанию - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/azerbaydzhan-1896915647.html
В Баку призвали армян к совместному проживанию
В Баку призвали армян к совместному проживанию - РИА Новости, 18.09.2023
В Баку призвали армян к совместному проживанию
Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:45
2023-09-18T10:45
в мире
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_a54d51644bc58b3aa4c6167c155a0b2b.jpg
БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что азербайджанская сторона против войны, и призвал армянское население к совместному проживанию. "Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе. Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине", - заявил Нагиев в Баку на конференции "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_519d46b55e1048be8928cb0fbf12f4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Баку призвали армян к совместному проживанию

Госбезопасность Азербайджана призвала армян к совместному проживанию

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 сен – РИА Новости. Председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что азербайджанская сторона против войны, и призвал армянское население к совместному проживанию.
"Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе. Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине", - заявил Нагиев в Баку на конференции "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантии армянам Карабаха и призвал их стать частью азербайджанского общества.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Алиев угрожает населению Карабаха этнической чисткой, заявил МИД Армении
29 мая, 23:17
 
В миреАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала