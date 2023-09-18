https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html
В Госдуме решили использовать только российские автомобили
В Госдуме решили использовать только российские автомобили - РИА Новости, 18.09.2023
В Госдуме решили использовать только российские автомобили
Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства, сообщила пресс-служба парламента в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:11
2023-09-18T20:11
2023-09-18T21:15
политика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства, сообщила пресс-служба парламента в Telegram-канале."Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России", — говорится в заявлении.Уточняется, что со следующего года депутатов в каждом избирательном округе будут обеспечивать исключительно отечественными машинами.В пресс-службе подчеркнули, что это решение должно способствовать развитию российского автопрома, и "бюджетные средства останутся в стране".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента России. Было принято решение по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.
https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895763791.html
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политика, россия, москва, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме решили использовать только российские автомобили
Совет Госдумы принял решение об использовании депутатами только российских авто