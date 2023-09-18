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На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 18.09.2023 (обновлено: 14:59 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ataki-1896977633.html
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:52
2023-09-18T14:59
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк Вооруженные силы России
 Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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