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На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:52

2023-09-18T13:52

2023-09-18T14:59

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества, уничтожила более 50 украинских военных и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.

россия

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2023

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф