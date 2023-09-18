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Путин присвоил звания заслуженных артистов Константинову и Ленскому

Путин присвоил звания заслуженных артистов Константинову и Ленскому - РИА Новости, 18.09.2023

Путин присвоил звания заслуженных артистов Константинову и Ленскому

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Константину Константинову и Виталию Ленскому за вклад в развитие... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:23

2023-09-18T20:23

2023-09-18T20:23

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Константину Константинову и Виталию Ленскому за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. "Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Константинову Константину Юрьевичу, артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского" … Ленскому Виталию Георгиевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского", - говорится в указе. Также президент присвоил звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" хранителю музейных предметов государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный музей А.С.Пушкина" Елене Пономаревой, руководителю центра консервации реставрации документов федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино" Розании Сальниковой и заведующей отделом частного учреждения культуры "Центральная научная библиотека Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации Ирине Седовой. Кроме того, президент наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" преподавателя государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Э.Г.Гилельса" Ольгу Петухову и директора коллектива "Зоо-Аливрувер" службы "Художественно-руководящий и обслуживающий персонал" федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" Юрия Халявина.

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москва, россия, владимир путин