https://ria.ru/20230918/artilleriya-1896882084.html

В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ

В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ

Артиллерия группировки ВС РФ "Восток" уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T05:08

2023-09-18T05:08

2023-09-18T05:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd513a6872debd7e363eb775f7e27737.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Артиллерия группировки ВС РФ "Восток" уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов, сообщил в понедельник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Артиллерийским огнем уничтожена станция РЭБ в районе Новополя, пикап с националистами в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - сообщил Чехов. Он также рассказал, что разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец в одном из эпизодов обороны под огнем противника оперативно навел артиллерию на скопления живой силы и бронетехники ВСУ. "Разведчик-оператор разведывательного батальона ефрейтор Никита Браславец, действуя в составе наблюдательного пункта на переднем крае обороны российских войск, несмотря на постоянное огневое воздействие противника, за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ. Разведывательные данные, переданные ефрейтором Браславец, позволили оперативно и эффективно уничтожить все выявленные объекты огнем артиллерии", - сообщил Чехов.

https://ria.ru/20230917/udar-1896804364.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф