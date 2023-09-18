https://ria.ru/20230918/artilleriya-1896882084.html
В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ
В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ
Артиллерия группировки ВС РФ "Восток" уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:08
2023-09-18T05:08
2023-09-18T05:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Артиллерия группировки ВС РФ "Восток" уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов, сообщил в понедельник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Артиллерийским огнем уничтожена станция РЭБ в районе Новополя, пикап с националистами в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - сообщил Чехов. Он также рассказал, что разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец в одном из эпизодов обороны под огнем противника оперативно навел артиллерию на скопления живой силы и бронетехники ВСУ. "Разведчик-оператор разведывательного батальона ефрейтор Никита Браславец, действуя в составе наблюдательного пункта на переднем крае обороны российских войск, несмотря на постоянное огневое воздействие противника, за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ. Разведывательные данные, переданные ефрейтором Браславец, позволили оперативно и эффективно уничтожить все выявленные объекты огнем артиллерии", - сообщил Чехов.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ
Артиллерия уничтожила в ДНР склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ