Рейтинг@Mail.ru
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 18.09.2023 (обновлено: 09:23 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/artemovsk-1896884195.html
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск - РИА Новости, 18.09.2023
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:20
2023-09-18T09:23
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 сен — РИА Новости. У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.&quot;Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая&quot;, — сказал он.По словам разведчика, последние российские позиции на окраинах города отделяют от позиций противника открытые участки местности, рельеф местности мешает ВСУ продвигаться на данном участке фронта незаметно."Дня три назад хорошо обкладывали тяжелыми (крупнокалиберная артиллерия), кассетами (кассетными боеприпасами), и эти два дня тишина какая-то странная, у них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут", — добавил собеседник агентства.Военнослужащий отметил, что украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Свет фар и шум техники выдают противника и позволяют отработать по ним российской артиллерии.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск. Минобороны России сообщило 16 сентября, что за неделю на Артемовском направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тысячи военных убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20230914/pushilin-1896372591.html
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896242131.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск

Разведчик назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 сен — РИА Новости. У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.
«

"Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая", — сказал он.

По словам разведчика, последние российские позиции на окраинах города отделяют от позиций противника открытые участки местности, рельеф местности мешает ВСУ продвигаться на данном участке фронта незаметно.
"Дня три назад хорошо обкладывали тяжелыми (крупнокалиберная артиллерия), кассетами (кассетными боеприпасами), и эти два дня тишина какая-то странная, у них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут", — добавил собеседник агентства.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском
14 сентября, 17:41
Военнослужащий отметил, что украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Свет фар и шум техники выдают противника и позволяют отработать по ним российской артиллерии.
Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
Минобороны России сообщило 16 сентября, что за неделю на Артемовском направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тысячи военных убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском
14 сентября, 07:35
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала