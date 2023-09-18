https://ria.ru/20230918/artemovsk-1896884195.html
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск - РИА Новости, 18.09.2023
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:20
2023-09-18T06:20
2023-09-18T09:23
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 18 сен — РИА Новости. У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск."Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая", — сказал он.По словам разведчика, последние российские позиции на окраинах города отделяют от позиций противника открытые участки местности, рельеф местности мешает ВСУ продвигаться на данном участке фронта незаметно."Дня три назад хорошо обкладывали тяжелыми (крупнокалиберная артиллерия), кассетами (кассетными боеприпасами), и эти два дня тишина какая-то странная, у них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут", — добавил собеседник агентства.Военнослужащий отметил, что украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Свет фар и шум техники выдают противника и позволяют отработать по ним российской артиллерии.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск. Минобороны России сообщило 16 сентября, что за неделю на Артемовском направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тысячи военных убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20230914/pushilin-1896372591.html
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896242131.html
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артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский разведчик оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск
Разведчик назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 сен — РИА Новости.
У украинской армии практически нет шансов подойти незамеченными к Артемовску в ДНР, рассказал
РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.
«
"Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая", — сказал он.
По словам разведчика, последние российские позиции на окраинах города отделяют от позиций противника открытые участки местности, рельеф местности мешает ВСУ продвигаться на данном участке фронта незаметно.
"Дня три назад хорошо обкладывали тяжелыми (крупнокалиберная артиллерия), кассетами (кассетными боеприпасами), и эти два дня тишина какая-то странная, у них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут", — добавил собеседник агентства.
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Военнослужащий отметил, что украинские силовики производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов вечером, когда начинает смеркаться. Свет фар и шум техники выдают противника и позволяют отработать по ним российской артиллерии.
Артемовск
— крупный город в ДНР к северу от Донецка
— по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву
территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
Минобороны России сообщило 16 сентября, что за неделю на Артемовском направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тысячи военных убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.
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