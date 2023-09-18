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Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia - РИА Новости, 18.09.2023
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17:27 18.09.2023 (обновлено: 18:08 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/aktivyv-1897039446.html
Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia
Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia - РИА Новости, 18.09.2023
Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia
Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:27
2023-09-18T18:08
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление ... 3 654 242 обыкновенные акции АО "Прайм Принт Москва" ... 140 тыс. обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург" ... 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск" ... 6790 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск" ... 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж", - говорится в тексте указа.Указывается, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS, а управлять ими будет Росимущество.
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владимир путин, экономика
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia

Путин передал Росимуществу типографии "Прайм Принт" норвежского холдинга Amedia

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление ... 3 654 242 обыкновенные акции АО "Прайм Принт Москва" ... 140 тыс. обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург" ... 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск" ... 6790 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск" ... 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж", - говорится в тексте указа.
Указывается, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS, а управлять ими будет Росимущество.
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