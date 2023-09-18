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СМИ: ЕС может направить прибыль от активов ЦБ России на помощь Украине

СМИ: ЕС может направить прибыль от активов ЦБ России на помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: ЕС может направить прибыль от активов ЦБ России на помощь Украине

Новые меры ЕС в отношении России могут включать предложение использовать прибыль от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Киеву, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:34

2023-09-18T16:34

2023-09-18T16:34

еврокомиссия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

украина

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экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новые меры ЕС в отношении России могут включать предложение использовать прибыль от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее газета Soir сообщала, что страны ЕС намерены ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. "Новые меры... возможно, (включат) долгожданное предложение использовать прибыль от замороженных активов центрального банка, чтобы помочь Киеву", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ряд стран, в том числе Польша и государства Прибалтики, призвали ввести санкции против российских сжиженного природного газа (СПГ) и IT-служб. Некоторые страны также выступают за ограничения в отношении ядерного сектора России. По мнению ряда государств, практически нет таких сфер, которые еще не подверглись санкциям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894841981.html

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еврокомиссия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), украина, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии