https://ria.ru/20230918/aeroport-1897029332.html

Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором

Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором - РИА Новости, 18.09.2023

Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:49

2023-09-18T16:49

2023-09-18T16:49

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

в мире

турция

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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет согласован, что через 3-4 месяца инвестор приступит к подготовительным работам. "Во время своего официального визита в Турцию мне удалось также провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро", - написала Гуцул в Telegram-канале. Она полагает, что подобный проект откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона. "Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех- четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы", - отметила глава региона.

https://ria.ru/20230918/moldavia-1897011317.html

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гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире, турция