Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором
Гуцул выразила надежду на строительство аэропорта в Гагаузии турецким инвестором
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет согласован, что через 3-4 месяца инвестор приступит к подготовительным работам.
"Во время своего официального визита в Турцию мне удалось также провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро", - написала Гуцул в Telegram-канале.
Она полагает, что подобный проект откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона.
"Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех- четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы", - отметила глава региона.
В советские годы в Чадыр-Лунге уже был аэропорт, он появился в начале 1960-х годов и входил в структуру "Аэрофлота". Длина взлетной полосы аэропорта составляет 1970 метров, покрытие — грунтовое. Аэропорт прекратил работу в 1990-х годах, власти неоднократно поднимали вопрос о его реконструкции или строительстве нового аэропорта на том же месте.