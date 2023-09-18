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Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором - РИА Новости, 18.09.2023
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16:49 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/aeroport-1897029332.html
Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором
Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором - РИА Новости, 18.09.2023
Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:49
2023-09-18T16:49
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
в мире
турция
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет согласован, что через 3-4 месяца инвестор приступит к подготовительным работам. "Во время своего официального визита в Турцию мне удалось также провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро", - написала Гуцул в Telegram-канале. Она полагает, что подобный проект откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона. "Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех- четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы", - отметила глава региона.
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гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире, турция
Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, В мире, Турция
Гуцул обсудила строительство аэропорта в Гагаузии с турецким инвестором

Гуцул выразила надежду на строительство аэропорта в Гагаузии турецким инвестором

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с турецкими инвесторами строительство аэропорта в Чадыр-Лунге, если проект будет согласован, что через 3-4 месяца инвестор приступит к подготовительным работам.
"Во время своего официального визита в Турцию мне удалось также провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро", - написала Гуцул в Telegram-канале.
Она полагает, что подобный проект откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона.
"Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех- четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы", - отметила глава региона.

В советские годы в Чадыр-Лунге уже был аэропорт, он появился в начале 1960-х годов и входил в структуру "Аэрофлота". Длина взлетной полосы аэропорта составляет 1970 метров, покрытие — грунтовое. Аэропорт прекратил работу в 1990-х годах, власти неоднократно поднимали вопрос о его реконструкции или строительстве нового аэропорта на том же месте.

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ГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулВ миреТурция
 
 
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