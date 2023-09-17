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Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку - РИА Новости, 17.09.2023
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04:36 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/zernovaya_sdelka-1896767033.html
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку - РИА Новости, 17.09.2023
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:36
2023-09-17T04:36
россия
сша
антониу гутерриш
энтони блинкен
джо байден
оон
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден. "Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", - сказано в релизе. Гуттереш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.
https://ria.ru/20230916/sdelka-1896673278.html
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россия, сша, антониу гутерриш, энтони блинкен, джо байден, оон, в мире
Россия, США, Антониу Гутерриш, Энтони Блинкен, Джо Байден, ООН, В мире
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш обсудили зерновую сделку

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент.
Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден.
"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", - сказано в релизе.
Гуттереш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой
16 сентября, 09:47
 
РоссияСШААнтониу ГутерришЭнтони БлинкенДжо БайденООНВ мире
 
 
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