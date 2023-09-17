https://ria.ru/20230917/zernovaya_sdelka-1896767033.html

Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку

Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку - РИА Новости, 17.09.2023

Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку

Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T04:36

2023-09-17T04:36

2023-09-17T04:36

россия

сша

антониу гутерриш

энтони блинкен

джо байден

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден. "Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", - сказано в релизе. Гуттереш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.

https://ria.ru/20230916/sdelka-1896673278.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, антониу гутерриш, энтони блинкен, джо байден, оон, в мире