https://ria.ru/20230917/zernovaya_sdelka-1896767033.html
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку - РИА Новости, 17.09.2023
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:36
2023-09-17T04:36
2023-09-17T04:36
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив в числе прочих тем черноморскую зерновую инициативу, сообщил госдепартамент. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда направляются Блинкен и президент США Джо Байден. "Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая черноморскую зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити", - сказано в релизе. Гуттереш работает над восстановлением сделки, которая обеспечивала поставки украинского зерна на мировой рынок через порты Черного моря и прекратилась с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что договоренности в отношении России не выполнялись, а большая часть украинского зерна поступала на Запад, а не в нуждающиеся страны.
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Россия, США, Антониу Гутерриш, Энтони Блинкен, Джо Байден, ООН, В мире
Блинкен обсудил с Гутерришем зерновую сделку
Госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш обсудили зерновую сделку