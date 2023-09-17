https://ria.ru/20230917/zernokhranilische-1896788772.html
В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища
В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища - РИА Новости, 17.09.2023
В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища
Украинские военные сообщили о повреждении зернохранилища в Березовском районе Одесской области. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:58
2023-09-17T10:58
2023-09-17T10:58
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные сообщили о повреждении зернохранилища в Березовском районе Одесской области. В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале подтвердил повреждения на территории Березовского района.
https://ria.ru/20230917/kharkov-1896787352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища
Украинские военные сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области