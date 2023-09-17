https://ria.ru/20230917/zernokhranilische-1896788772.html

В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища

В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища - РИА Новости, 17.09.2023

В Одесской области сообщили о повреждении зернохранилища

Украинские военные сообщили о повреждении зернохранилища в Березовском районе Одесской области. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:58

2023-09-17T10:58

2023-09-17T10:58

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украина

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные сообщили о повреждении зернохранилища в Березовском районе Одесской области. В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале подтвердил повреждения на территории Березовского района.

https://ria.ru/20230917/kharkov-1896787352.html

одесская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина