https://ria.ru/20230917/zamorozki-1896772750.html
В столичном регионе зафиксировали первые заморозки
В столичном регионе зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 17.09.2023
В столичном регионе зафиксировали первые заморозки
Ночью в Подмосковье зафиксировали первые в этом сезоне заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:31
2023-09-17T07:31
2023-09-17T14:51
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москва
общество
евгений тишковец
новая москва
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ночью в Подмосковье зафиксировали первые в этом сезоне заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На "полюсе холода" Московской области, в Черустях, было минус 1,3 градуса", — рассказал синоптик.Он отметил, что холодно было также в Электростали — плюс 0,1, Мелихово — плюс 0,5 и Ново-Иерусалиме — плюс 0,7.Кроме того, в Михайловском в Новой Москве минимальная температура воздуха составила около нуля градусов."В Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальный термометр показал плюс 4,6 градуса. Это самая холодная ночь с начала сентября. На других метеостанциях Москвы было от плюс 9,1 градуса на Балчуге до плюс 2,4 в Бутово", — добавил Тишковец.Метеоролог рассказал, что в других регионах Центральной России на траве тоже появился иней. Заморозки наблюдались в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях.
https://ria.ru/20230917/pogoda-1896764460.html
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московская область (подмосковье), москва, общество, евгений тишковец, новая москва
Московская область (Подмосковье), Москва, Общество, Евгений Тишковец, Новая Москва
В столичном регионе зафиксировали первые заморозки
В Черустях и в Михайловском ночью зафиксировали первые заморозки