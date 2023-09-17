https://ria.ru/20230917/zamorozki-1896772750.html

В столичном регионе зафиксировали первые заморозки

В столичном регионе зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 17.09.2023

В столичном регионе зафиксировали первые заморозки

Ночью в Подмосковье зафиксировали первые в этом сезоне заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:31

2023-09-17T07:31

2023-09-17T14:51

московская область (подмосковье)

москва

общество

евгений тишковец

новая москва

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ночью в Подмосковье зафиксировали первые в этом сезоне заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На "полюсе холода" Московской области, в Черустях, было минус 1,3 градуса", — рассказал синоптик.Он отметил, что холодно было также в Электростали — плюс 0,1, Мелихово — плюс 0,5 и Ново-Иерусалиме — плюс 0,7.Кроме того, в Михайловском в Новой Москве минимальная температура воздуха составила около нуля градусов."В Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальный термометр показал плюс 4,6 градуса. Это самая холодная ночь с начала сентября. На других метеостанциях Москвы было от плюс 9,1 градуса на Балчуге до плюс 2,4 в Бутово", — добавил Тишковец.Метеоролог рассказал, что в других регионах Центральной России на траве тоже появился иней. Заморозки наблюдались в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях.

https://ria.ru/20230917/pogoda-1896764460.html

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

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московская область (подмосковье), москва, общество, евгений тишковец, новая москва