https://ria.ru/20230917/yaponiya-1896817772.html

В Японии впервые за 73 года сократилось число пожилых людей

В Японии впервые за 73 года сократилось число пожилых людей - РИА Новости, 17.09.2023

В Японии впервые за 73 года сократилось число пожилых людей

Впервые с 1950 года число людей старше 65 лет сократилось в Японии, но их доля в обществе возросла до рекордно высоких 29,1%, сообщило министерство... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:51

2023-09-17T15:51

2023-09-17T15:51

в мире

япония

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ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Впервые с 1950 года число людей старше 65 лет сократилось в Японии, но их доля в обществе возросла до рекордно высоких 29,1%, сообщило министерство общенациональных дел Японии накануне Дня почитания пожилых людей, который отмечается в понедельник. Всего сейчас в Японии насчитывается 36,23 миллиона людей старше 65 лет. Из них мужчин 15,72 миллиона, женщин 20,51 миллиона человек. Это на 10 тысяч меньше, чем насчитывалось в прошлом году. Впервые с 1950 года отмечается снижение числа людей старше 65 лет. При этом их доля в обществе за счет снижения рождаемости, напротив, стала рекордно высокой: сейчас они занимают почти треть от всего населения – 29,1%. Людей старше 80 лет насчитывается 12,59 миллиона, на 270 тысяч больше, чем годом ранее. Таким образом, возраст одного человека из 10 превышает 80 лет. Рекордным стало и число работающих пожилых людей – 9,12 миллиона человека, это 13,6% от общего числа работающего населения. Четверть - 25,2% пожилых людей продолжают работать. В возрастной группе от 65 до 69 лет таких 50,8%, 70-74 года – 33,5%.

https://ria.ru/20230915/yaponiya-1896567704.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония