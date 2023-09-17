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СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины
СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в городе Очаков Николаевской области Украины, ранее там объявляли воздушную тревогу. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:07
2023-09-17T15:07
2023-09-17T15:07
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украина
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в городе Очаков Николаевской области Украины, ранее там объявляли воздушную тревогу. "Сообщают о взрыве в Очакове. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно, в 14.41 (совпадает с мск). В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф
В мире, Украина, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины
"Страна.ua" сообщило о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины