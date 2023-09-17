https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины

СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в городе Очаков Николаевской области Украины, ранее там объявляли воздушную тревогу. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:07

2023-09-17T15:07

2023-09-17T15:07

в мире

украина

николаевская область

херсонская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в городе Очаков Николаевской области Украины, ранее там объявляли воздушную тревогу. "Сообщают о взрыве в Очакове. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно, в 14.41 (совпадает с мск). В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

украина

николаевская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф