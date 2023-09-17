https://ria.ru/20230917/voyna-1896759359.html

СМИ назвали причину, по которой США могут проиграть крупномасштабную войну

СМИ назвали причину, по которой США могут проиграть крупномасштабную войну - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ назвали причину, по которой США могут проиграть крупномасштабную войну

США могут проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия, снарядов может хватить лишь на несколько недель, заявил обозреватель журнала... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T00:13

2023-09-17T00:13

2023-09-17T01:53

сергей лавров

дмитрий песков

нато

украина

россия

сша

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США могут проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия, снарядов может хватить лишь на несколько недель, заявил обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк."Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, но не из-за помощи Украине. В крупном конфликте у США закончились бы боеприпасы через несколько недель, а (вооружение - ред.) из некоторых важнейших категорий - менее чем за неделю", - написал обозреватель в своей статье.При этом Шейк отметил, что количество оружия, которое Вашингтон поставляет Украине, "незначительно по сравнению с необходимым оружием", которого у США, однако, нет в запасах. Она считает, что Вашингтон не может полагаться и на то, что союзники в случае крупномасштабного конфликта "будут снабжать себя сами" или разработают программу ленд-лиза для отправки оружия США, если сами не будут напрямую участвовать в конфликте. "Например, еще до того, как британская армия начала отправлять оружие на Украину, ее запасы были настолько скудны, что в случае крупной войны у нее закончились бы боеприпасы за неделю", - пишет журналист.Обозреватель также выразила критику в отношении оборонного бюджета США. По ее словам, текущий оборонный бюджет страны предусматривает расходы в размере 109 миллиардов долларов на статьи, не связанные с обороной, "которые более уместно включать в бюджеты других подразделений". Она отмечает, что власти включают такие статьи в оборонный бюджет, потому что это "единственный законопроект об ассигнованиях, который гарантированно будет принят". Кроме того, "политикам нравится заявлять, что они увеличивают расходы на оборону". Но США, как отмечает Шейк, не сосредотачивают свои расходы на основных видах оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://radiosputnik.ria.ru/20230913/razvedka-1896171666.html

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россия

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сергей лавров, дмитрий песков, нато, украина, россия, сша