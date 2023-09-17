https://ria.ru/20230917/voprosy-1896847882.html
Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики
Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики - РИА Новости, 17.09.2023
Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики
США и КНР после встречи советника президента США Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван И проведут в предстоящие месяцы серию обсуждений с участием... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:11
2023-09-17T20:11
2023-09-17T20:11
в мире
сша
джейк салливан
китай
цены на нефть
ван и (политик)
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и КНР после встречи советника президента США Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван И проведут в предстоящие месяцы серию обсуждений с участием высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности и политики, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Стороны договорились о консультациях по ключевым направлениям, особенно в области политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил представитель на брифинге журналистам, отметив, что речь идет об обсуждениях между высокопоставленными чиновниками. В Белом доме добавили, что встречи Вашингтона и Пекина планируется провести в предстоящие месяцы.
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в мире, сша, джейк салливан, китай, цены на нефть, ван и (политик), вашингтон (штат)
В мире, США, Джейк Салливан, Китай, Цены на нефть, Ван И (политик), Вашингтон (штат)
Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики
Белый дом: высокопоставленные лица США и КНР обсудят безопасность и политику