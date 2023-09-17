https://ria.ru/20230917/voprosy-1896847882.html

Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики

Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики - РИА Новости, 17.09.2023

Белый дом: США и КНР обсудят вопросы безопасности и политики

США и КНР после встречи советника президента США Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван И проведут в предстоящие месяцы серию обсуждений с участием... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:11

2023-09-17T20:11

2023-09-17T20:11

в мире

сша

джейк салливан

китай

цены на нефть

ван и (политик)

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и КНР после встречи советника президента США Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван И проведут в предстоящие месяцы серию обсуждений с участием высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности и политики, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Стороны договорились о консультациях по ключевым направлениям, особенно в области политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил представитель на брифинге журналистам, отметив, что речь идет об обсуждениях между высокопоставленными чиновниками. В Белом доме добавили, что встречи Вашингтона и Пекина планируется провести в предстоящие месяцы.

https://ria.ru/20230917/vsu-1896840680.html

сша

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джейк салливан, китай, цены на нефть, ван и (политик), вашингтон (штат)