https://ria.ru/20230917/volodin-1896855484.html

Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Думы

Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Думы - РИА Новости, 17.09.2023

Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Думы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Госдумы. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:12

2023-09-17T21:12

2023-09-17T23:04

политика

вячеслав володин

госдума рф

молодежный парламент при госдуме рф

россия

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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Госдумы. В воскресенье состоялась встреча Володина с представителями молодежного парламента в преддверии первого заседания молодежного парламента. "Наша задача - обеспечить вам возможности для самореализации. Встроить вас в работу Государственной думы, профильных комитетов, фракций, в обсуждение вопросов. Для того чтобы в том числе с вашим участием, через диалог, получить обратную связь, дополняющую другие коммуникации, для повышения качества принимаемых решений, для повышения эффективности норм законов, ну и конечно для выстраивания более эффективного диалога с гражданами", - сообщил Володин. Также председателю Госдумы задали вопрос о том, какой он видит главную задачу этого созыва молодежного парламента. "Главная задача ваша - участвовать в реализации повестки страны, реализации повестки президента. Отстаивать интересы граждан, которых вы представляете, потому что у нас с вами в любом случае та система координат, которая выбрана в рамках формирования парламента, она предусматривает отношение к тому или другому региону", - ответил на вопрос Володин. Также он отметил, что в Госдуме у каждого депутата одинаковый статус, независимо от должности, аналогичная система должна быть и в Молодежном парламенте.Кроме того, председатель добавил, что руководство МП будет приглашено на открытие осенней сессии, при этом будет предложено членам Молодежного парламента участвовать в отчетах министров.Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.

https://ria.ru/20230917/privetstvie-1896837086.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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