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В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик - РИА Новости, 17.09.2023
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11:11 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/voditel-1896791436.html
В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик
В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик
Водитель избил пассажирку предметом, "похожим на топорик", в ходе словесного конфликта в Ступино Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:11
2023-09-17T11:11
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель избил пассажирку предметом, "похожим на топорик", в ходе словесного конфликта в Ступино Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Семнадцатого сентября около 00.15 на 100 км трассы М-4 "Дон" сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. Предварительно, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошёл словесный конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, находившимся в салоне, визуально похожим на топорик", - говорится в сообщении. Добавляется, что девушка госпитализирована. В машине также находилась двухлетняя девочка, она не пострадала.
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московская область (подмосковье)
ступино
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), ступино
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Ступино
В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

В подмосковном Ступино водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель избил пассажирку предметом, "похожим на топорик", в ходе словесного конфликта в Ступино Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Семнадцатого сентября около 00.15 на 100 км трассы М-4 "Дон" сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. Предварительно, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошёл словесный конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, находившимся в салоне, визуально похожим на топорик", - говорится в сообщении.
Добавляется, что девушка госпитализирована. В машине также находилась двухлетняя девочка, она не пострадала.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
15 сентября, 15:23
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Ступино
 
 
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