https://ria.ru/20230917/voditel-1896791436.html

В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

Водитель избил пассажирку предметом, "похожим на топорик", в ходе словесного конфликта в Ступино Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:11

2023-09-17T11:11

2023-09-17T11:11

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

ступино

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель избил пассажирку предметом, "похожим на топорик", в ходе словесного конфликта в Ступино Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Семнадцатого сентября около 00.15 на 100 км трассы М-4 "Дон" сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. Предварительно, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошёл словесный конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, находившимся в салоне, визуально похожим на топорик", - говорится в сообщении. Добавляется, что девушка госпитализирована. В машине также находилась двухлетняя девочка, она не пострадала.

https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html

московская область (подмосковье)

ступино

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), ступино