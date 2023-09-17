https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html
На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"
На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли" - РИА Новости, 17.09.2023
На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"
Ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:18
2023-09-17T06:18
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).Накануне американские синоптики сообщали, что ураган движется над Атлантическим океаном и в субботу достигнет суши, угрожая северо-востоку США и восточному побережью Канады. По штатам Новой Англии, по их прогнозам, "Ли" пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях может вновь усилиться до урагана."Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00 (23.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении центра на странице в соцсети X (бывшая Twitter).По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час.Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли".Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если этот показатель превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
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канада, новая шотландия, сша, джо байден, в мире
Канада, Новая Шотландия, США, Джо Байден, В мире
На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"
NHC: на провинцию Новая Шотландия в Канаде обрушился атлантический ураган "Ли"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC
).
Накануне американские синоптики сообщали, что ураган движется над Атлантическим океаном
и в субботу достигнет суши, угрожая северо-востоку США
и восточному побережью Канады. По штатам Новой Англии
, по их прогнозам, "Ли" пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях может вновь усилиться до урагана.
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"Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00 (23.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении центра на странице в соцсети X (бывшая Twitter).
По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час.
Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.
Президент США Джо Байден
в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс
в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если этот показатель превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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