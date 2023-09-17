https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html

На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"

На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли" - РИА Новости, 17.09.2023

На Канаду обрушился атлантический ураган "Ли"

Ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T06:18

2023-09-17T06:18

2023-09-17T07:28

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).Накануне американские синоптики сообщали, что ураган движется над Атлантическим океаном и в субботу достигнет суши, угрожая северо-востоку США и восточному побережью Канады. По штатам Новой Англии, по их прогнозам, "Ли" пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях может вновь усилиться до урагана."Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00 (23.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении центра на странице в соцсети X (бывшая Twitter).По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час.Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли".Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если этот показатель превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

https://ria.ru/20230830/uragan-1893187778.html

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канада, новая шотландия, сша, джо байден, в мире