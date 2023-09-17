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ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/ukraina-1896807801.html
ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин
ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 17.09.2023
ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что украинские войска за последние сутки предприняли попытки "прощупать" линию обороны ВС РФ на... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:11
2023-09-17T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что украинские войска за последние сутки предприняли попытки "прощупать" линию обороны ВС РФ на краснолиманском направлении, противник успеха не имел, ситуация под контролем. &quot;Противник за последние сутки предпринимал попытки, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны, проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполка, Серебрянского лесничества, успеха не имел, отброшен на исходные позиции&quot;, - заявил Пушилин в видеообращении.При этом он отметил, что украинские войска имеют возможность привлечения резервов на направлении. Кроме того, Пушилин сообщил, что Артемовск по-прежнему находится под обстрелами. На северном фланге существенных изменений нет, на южном направлении ситуация также контролируема. По словам врио главы ДНР, на данный момент Андреевка находится в серой зоне, на авдеевском направлении у населенного пункта Опытное противник ослабил атаки. Пушилин также сообщил, что на марьинском направлении существенных изменений нет. На угледарском и времевском направлениях противник, по словам врио главы ДНР, проводит перегруппировку, и активных действий со стороны противника нет.
https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ безуспешно "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что украинские войска за последние сутки предприняли попытки "прощупать" линию обороны ВС РФ на краснолиманском направлении, противник успеха не имел, ситуация под контролем.
«

"Противник за последние сутки предпринимал попытки, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны, проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполка, Серебрянского лесничества, успеха не имел, отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в видеообращении.

При этом он отметил, что украинские войска имеют возможность привлечения резервов на направлении.
Кроме того, Пушилин сообщил, что Артемовск по-прежнему находится под обстрелами. На северном фланге существенных изменений нет, на южном направлении ситуация также контролируема.
По словам врио главы ДНР, на данный момент Андреевка находится в серой зоне, на авдеевском направлении у населенного пункта Опытное противник ослабил атаки.
Пушилин также сообщил, что на марьинском направлении существенных изменений нет. На угледарском и времевском направлениях противник, по словам врио главы ДНР, проводит перегруппировку, и активных действий со стороны противника нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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