https://ria.ru/20230917/ukraina-1896807801.html

ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин

ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 17.09.2023

ВСУ "прощупывали" оборону на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что украинские войска за последние сутки предприняли попытки "прощупать" линию обороны ВС РФ на... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:11

2023-09-17T14:11

2023-09-17T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что украинские войска за последние сутки предприняли попытки "прощупать" линию обороны ВС РФ на краснолиманском направлении, противник успеха не имел, ситуация под контролем. "Противник за последние сутки предпринимал попытки, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны, проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполка, Серебрянского лесничества, успеха не имел, отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в видеообращении.При этом он отметил, что украинские войска имеют возможность привлечения резервов на направлении. Кроме того, Пушилин сообщил, что Артемовск по-прежнему находится под обстрелами. На северном фланге существенных изменений нет, на южном направлении ситуация также контролируема. По словам врио главы ДНР, на данный момент Андреевка находится в серой зоне, на авдеевском направлении у населенного пункта Опытное противник ослабил атаки. Пушилин также сообщил, что на марьинском направлении существенных изменений нет. На угледарском и времевском направлениях противник, по словам врио главы ДНР, проводит перегруппировку, и активных действий со стороны противника нет.

https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html

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артемовск

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы рф