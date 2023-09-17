https://ria.ru/20230917/trevoga-1896789850.html
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2023
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:05
2023-09-17T11:05
2023-09-17T11:05
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Согласно данным карты, тревога в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена в 09.52 (совпадает с мск), в 10.31 тревога раздалась в Сумской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Сумская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области и части Херсонской области объявили воздушную тревогу