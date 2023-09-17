https://ria.ru/20230917/trevoga-1896767361.html
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2023
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:48
2023-09-17T04:48
2023-09-17T05:44
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах с 4.23 по 4.42 (совпадает с мск).Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230916/kherson-1896752985.html
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киев, украина, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах с 4.23 по 4.42 (совпадает с мск).
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях
Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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