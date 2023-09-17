https://ria.ru/20230917/tanki-1896766359.html

Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ

Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023

Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ

Танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T04:15

2023-09-17T04:15

2023-09-17T05:43

специальная военная операция на украине

сергей носов

вооруженные силы украины

магаданская область

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МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале губернатор Сергей Носов."Танк под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с неонационалистами, остановил попытку наступления украинских боевиков и обратил их в бегство. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом", - написал Носов.

https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html

магаданская область

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сергей носов, вооруженные силы украины, магаданская область