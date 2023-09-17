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Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 17.09.2023 (обновлено: 05:43 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/tanki-1896766359.html
Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ
Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023
Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ
Танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:15
2023-09-17T05:43
специальная военная операция на украине
сергей носов
вооруженные силы украины
магаданская область
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МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале губернатор Сергей Носов."Танк под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с неонационалистами, остановил попытку наступления украинских боевиков и обратил их в бегство. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом", - написал Носов.
https://ria.ru/20230915/tank-1896440698.html
магаданская область
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сергей носов, вооруженные силы украины, магаданская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Носов, Вооруженные силы Украины, Магаданская область
Губернатор Колымы рассказал о бойце, подбившем несколько бронемашин ВСУ

Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ

© Telegram-канал губернатора Магаданской области Сергея НосоваБоец из Хасынского округа Магаданской области Владимир Цацулин, подбивший в зоне СВО несколько украинских бронемашин
Боец из Хасынского округа Магаданской области Владимир Цацулин, подбивший в зоне СВО несколько украинских бронемашин
© Telegram-канал губернатора Магаданской области Сергея Носова
Боец из Хасынского округа Магаданской области Владимир Цацулин, подбивший в зоне СВО несколько украинских бронемашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале губернатор Сергей Носов.
"Танк под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с неонационалистами, остановил попытку наступления украинских боевиков и обратил их в бегство. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом", - написал Носов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей НосовВооруженные силы УкраиныМагаданская область
 
 
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