https://ria.ru/20230917/soldaty-1896806048.html

ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 17.09.2023

ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:51

2023-09-17T13:51

2023-09-17T13:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ. Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" поразили живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область