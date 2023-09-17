https://ria.ru/20230917/soldaty-1896806048.html
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 17.09.2023
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:51
2023-09-17T13:51
2023-09-17T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ. Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" поразили живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении
МО: ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении