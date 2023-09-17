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ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/soldaty-1896806048.html
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 17.09.2023
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:51
2023-09-17T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ. Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" поразили живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении

МО: ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab на купянском направлении за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" поразили живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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