https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html

Ростов-на-Дону отметил 274-летие со дня основания

Ростов-на-Дону отметил 274-летие со дня основания - РИА Новости, 17.09.2023

Ростов-на-Дону отметил 274-летие со дня основания

Жители Ростова-на-Дону отпраздновали 274-летие города яркими фестивалями, спортивными соревнованиями и выступлениями творческих коллективов на гала-концерте,... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:03

2023-09-17T11:03

2023-09-17T11:12

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону отпраздновали 274-летие города яркими фестивалями, спортивными соревнованиями и выступлениями творческих коллективов на гала-концерте, сообщает администрация Ростова-на-Дону. Празднование Дня города началось в субботу с благодарственного молебна, который состоялся перед храмом в Покровском сквере. После молебного пения власти города возложили цветы к памятнику российской императрице и основательнице города Елизавете. "Мы гордимся героическим прошлым, приумножаем традиции и делаем всё для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал... Единство позволяет Ростову оставаться лидером Юга. Мы входим в десятку лучших городов по качеству жизни. Лидируем в строительной отрасли, образовании и спорте. Это говорит о том, что любые задачи нам по плечу, если мы вместе", - обратился к горожанам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Днем в центре города прошел международный фестиваль купечества и народной культуры "В Городском саду", собравший тысячи ростовчан и гостей города. В рамках фестиваля были организованы различные площадки, в частности "Ростов купеческий", где были представлены изделия ручной работы из дерева, "Кузница мастеров", "Гончарное ремесло", "Ростовский базар". Также неравнодушные жители собрали книги для библиотек Донбасса и канцелярские товары для детей из новых регионов России. Позже в парке "Левобережный" состоялся городской фестиваль современных молодежных субкультур "Экстрим стихия". На новой скейт-площадке у Ворошиловского моста прошли состязания по скейтбордингу, роллерблейдингу и спидскейтингу. Также в рамках фестиваля были организованы кубки города по пляжному волейболу и джампинг-фитнесу. Завершилось празднование гала-концертом "Самый лучший город на земле". Для сотен ростовчан и гостей города выступили лучшие творческие коллективы региона, а также артисты из других российских городов, в том числе Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20230913/don-1896016753.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону