https://ria.ru/20230917/rossiyanin-1896833973.html

В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин

В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин - РИА Новости, 17.09.2023

В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин

Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:10

2023-09-17T18:10

2023-09-17T18:10

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СУХУМ, 17 сен – РИА Новости. Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. Несчастный случай произошел в воскресенье утром. "Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", - говорится в сообщении. С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888098370.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, иваново, новости - туризм, туризм, в мире