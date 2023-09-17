https://ria.ru/20230917/rossiyanin-1896833973.html
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин - РИА Новости, 17.09.2023
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин
Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:10
2023-09-17T18:10
2023-09-17T18:10
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СУХУМ, 17 сен – РИА Новости. Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. Несчастный случай произошел в воскресенье утром. "Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", - говорится в сообщении. С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову", - уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, иваново, новости - туризм, туризм, в мире
Туризм, Абхазия, Иваново, Новости - Туризм, Туризм, В мире
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин
В Гагрском районе Абхазии во время купания в море утонул житель города Иваново