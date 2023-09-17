Рейтинг@Mail.ru
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:10 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/rossiyanin-1896833973.html
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин - РИА Новости, 17.09.2023
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин
Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:10
2023-09-17T18:10
туризм
абхазия
иваново
новости - туризм
туризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_11:0:937:521_1920x0_80_0_0_1d379cfdc95dde2217e8602a0f8413a2.jpg
СУХУМ, 17 сен – РИА Новости. Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики. Несчастный случай произошел в воскресенье утром. "Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", - говорится в сообщении. С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888098370.html
абхазия
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_126:0:821:521_1920x0_80_0_0_ffd1eba9c9ffe8954e9d7aa227fea1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, иваново, новости - туризм, туризм, в мире
Туризм, Абхазия, Иваново, Новости - Туризм, Туризм, В мире
В Гагрском районе Абхазии утонул россиянин

В Гагрском районе Абхазии во время купания в море утонул житель города Иваново

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль скорой помощи в Абхазии
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль скорой помощи в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 17 сен – РИА Новости. Россиянин утонул во время купания в море в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Несчастный случай произошел в воскресенье утром.
«
"Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", - говорится в сообщении.
С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии. "Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову", - уточнили в ведомстве.
Медики и спасатели реанимируют туриста из России на пляже Сурин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже
4 августа, 07:26
 
ТуризмАбхазияИвановоНовости - ТуризмТуризмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала