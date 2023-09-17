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Умер режиссер Александр Хван

Умер режиссер Александр Хван - РИА Новости, 17.09.2023

Умер режиссер Александр Хван

Российский режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет, об этом сообщил в социальных сетях его друг актер и сценарист Григорий Константинопольский. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:54

2023-09-17T14:54

2023-09-17T15:02

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет, об этом сообщил в социальных сетях его друг актер и сценарист Григорий Константинопольский."Сегодня, в 11:20 умер режиссер Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное", — написал он.Причину смерти Константинопольский не указал.Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Известность режиссер получил в 1992 году, когда снял фильм "Дюба-Дюба" с Олегом Меньшиковым в главной роли."Дюба-дюба" был удостоен приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовал в нескольких кинофестивалях, в том числе и в Каннском. Кроме того, режиссер сам написал и музыку для этого фильма. С 1996 года Хван являлся членом Правления Киностудии Горького.

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2023

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россия, общество, происшествия