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СМИ: на Украине признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html
СМИ: на Украине признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет
СМИ: на Украине признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: на Украине признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет
Украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет, пишет в телеграм-канале издание "Обозреватель" со ссылкой на советника... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:09
2023-09-17T13:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
сша
нато
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет, пишет в телеграм-канале издание "Обозреватель" со ссылкой на советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната. "Обозреватель" приводит слова Игната о том, что при "применении баллистики" время на объявление воздушных тревог остается мало, так как оружие баллистического типа имеет "огромную скорость". "К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься", – сказал он, добавив, что воздушная тревога может объявляться с опозданием в случае обстрела из реактивных систем залпового огня. В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html
https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html
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россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, США, НАТО, В мире
СМИ: на Украине признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет

"Обозреватель": ВСУ признали, что их ПВО бессильна против баллистических ракет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет, пишет в телеграм-канале издание "Обозреватель" со ссылкой на советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната.
"Обозреватель" приводит слова Игната о том, что при "применении баллистики" время на объявление воздушных тревог остается мало, так как оружие баллистического типа имеет "огромную скорость". "К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься", – сказал он, добавив, что воздушная тревога может объявляться с опозданием в случае обстрела из реактивных систем залпового огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАНАТОВ мире
 
 
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