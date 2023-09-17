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Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 17.09.2023 (обновлено: 00:17 18.09.2023)
https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html
Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией
Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией - РИА Новости, 18.09.2023
Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией
США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-17T23:25
2023-09-18T00:17
специальная военная операция на украине
сша
россия
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
виктор шокин
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News."Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - заявила она.Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала о том, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.Издание ссылалось на электронные письма, полученные с потерянного ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896475667.html
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сша, россия, в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, виктор шокин
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Виктор Шокин
Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией

Грин: США участвуют в прокси-войне с Россией, так как Байден на крючке у Украины

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
«
"Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - заявила она.
Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.
В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала о том, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Издание ссылалось на электронные письма, полученные с потерянного ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.
В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденВиктор Шокин
 
 
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