https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html

Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией

Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией - РИА Новости, 18.09.2023

Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией

США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-17T23:25

2023-09-17T23:25

2023-09-18T00:17

специальная военная операция на украине

сша

россия

в мире

украина

владимир зеленский

джо байден

виктор шокин

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News."Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - заявила она.Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала о том, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.Издание ссылалось на электронные письма, полученные с потерянного ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896475667.html

https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, виктор шокин