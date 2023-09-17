Конгрессвуман назвала причины вовлечения США в прокси-войну с Россией
Грин: США участвуют в прокси-войне с Россией, так как Байден на крючке у Украины
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
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"Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - заявила она.
Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.
В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала о том, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.
Издание ссылалось на электронные письма, полученные с потерянного ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.
В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.