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"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России
"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России - РИА Новости, 17.09.2023
"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России
Россия без каких-либо усилий одержит победу над Соединенными Штатами, поскольку они сами себя уничтожат, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T08:45
2023-09-17T08:45
2023-09-17T08:45
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия без каких-либо усилий одержит победу над Соединенными Штатами, поскольку они сами себя уничтожат, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X."Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — посетовал эксперт.По его мнению, американцы сейчас живут в утопии, не осознавая реального положения дел. Если США не изменят свой курс, то будут обречены, подчеркнул Риттер, а Россия одержит победу.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты стремятся решать свои проблемы с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее.
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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России
Экс-разведчик Риттер: Россия одержит победу над США