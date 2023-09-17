https://ria.ru/20230917/priznanie-1896776151.html

"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России

"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России - РИА Новости, 17.09.2023

"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России

Россия без каких-либо усилий одержит победу над Соединенными Штатами, поскольку они сами себя уничтожат, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:45

2023-09-17T08:45

2023-09-17T08:45

в мире

россия

сша

владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия без каких-либо усилий одержит победу над Соединенными Штатами, поскольку они сами себя уничтожат, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X."Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — посетовал эксперт.По его мнению, американцы сейчас живут в утопии, не осознавая реального положения дел. Если США не изменят свой курс, то будут обречены, подчеркнул Риттер, а Россия одержит победу.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты стремятся решать свои проблемы с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее.

https://ria.ru/20230913/smelost-1895988263.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер