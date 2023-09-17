Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента
Володин: Путин передал слова приветствия членам Молодежного парламента
© Фото : Ассоциация молодежных парламентов РоссииЗаседание Молодежного парламента при Государственной Думе
© Фото : Ассоциация молодежных парламентов России
Заседание Молодежного парламента при Государственной Думе. Архивное фото
АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента.
«
"Я, кстати, вчера разговаривал с президентом, сказал, что сегодня у нас съезжаются члены Молодёжного парламента... Он просил вам передать слова приветствия, сказал, передай обязательно, пожелай, чтобы они были активными в своей работе", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник.
Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
Молодежный парламент теперь будет формироваться на срок полномочий ГД, и войти в его состав сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. Кроме того, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в Вооруженных Силах, подчёркивал Володин.