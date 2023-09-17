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Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента - РИА Новости, 17.09.2023
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18:37 17.09.2023 (обновлено: 20:17 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/privetstvie-1896837086.html
Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента
Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента - РИА Новости, 17.09.2023
Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:37
2023-09-17T20:17
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
молодежный парламент при госдуме рф
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента. "Я, кстати, вчера разговаривал с президентом, сказал, что сегодня у нас съезжаются члены Молодёжного парламента... Он просил вам передать слова приветствия, сказал, передай обязательно, пожелай, чтобы они были активными в своей работе", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник.Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.Молодежный парламент теперь будет формироваться на срок полномочий ГД, и войти в его состав сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. Кроме того, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в Вооруженных Силах, подчёркивал Володин.
https://ria.ru/20230917/volodin-1896838707.html
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, молодежный парламент при госдуме рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Молодежный парламент при Госдуме РФ
Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента

Володин: Путин передал слова приветствия членам Молодежного парламента

© Фото : Ассоциация молодежных парламентов РоссииЗаседание Молодежного парламента при Государственной Думе
Заседание Молодежного парламента при Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Ассоциация молодежных парламентов России
Заседание Молодежного парламента при Государственной Думе. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента.
«
"Я, кстати, вчера разговаривал с президентом, сказал, что сегодня у нас съезжаются члены Молодёжного парламента... Он просил вам передать слова приветствия, сказал, передай обязательно, пожелай, чтобы они были активными в своей работе", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.
Молодежный парламент теперь будет формироваться на срок полномочий ГД, и войти в его состав сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. Кроме того, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в Вооруженных Силах, подчёркивал Володин.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФМолодежный парламент при Госдуме РФ
 
 
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