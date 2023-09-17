https://ria.ru/20230917/privetstvie-1896837086.html

Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента

Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента - РИА Новости, 17.09.2023

Володин передал слова приветствия Путина членам Молодежного парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:37

2023-09-17T18:37

2023-09-17T20:17

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

молодежный парламент при госдуме рф

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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал слова приветствия членам Молодёжного парламента. "Я, кстати, вчера разговаривал с президентом, сказал, что сегодня у нас съезжаются члены Молодёжного парламента... Он просил вам передать слова приветствия, сказал, передай обязательно, пожелай, чтобы они были активными в своей работе", - сказал он на встрече с членами Молодежного парламента в преддверии первого заседания, которое пройдёт в Госдуме в понедельник.Ранее Молодежный парламент при Госдуме был переформатирован. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.Молодежный парламент теперь будет формироваться на срок полномочий ГД, и войти в его состав сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. Кроме того, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в Вооруженных Силах, подчёркивал Володин.

https://ria.ru/20230917/volodin-1896838707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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