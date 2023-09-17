https://ria.ru/20230917/pozhar-1896851098.html
В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы
В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы - РИА Новости, 17.09.2023
В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы
Площадь пожара сухой растительности в Анапе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС на... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:36
2023-09-17T20:36
2023-09-17T20:36
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара сухой растительности в Анапе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС на Кубани. В воскресенье днем загорелась сухая растительность в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. "В 18.40 локализация на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Всего к ликвидации возгорания привлечены 65 человек личного состава и 19 единиц техники, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы
Площадь возгорания сухой травы в Анапе выросла до двух тысяч квадратных метров