https://ria.ru/20230917/pozhar-1896851098.html

В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы

В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы - РИА Новости, 17.09.2023

В Анапе увеличилась площадь возгорания сухой травы

Площадь пожара сухой растительности в Анапе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС на... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:36

2023-09-17T20:36

2023-09-17T20:36

происшествия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара сухой растительности в Анапе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС на Кубани. В воскресенье днем загорелась сухая растительность в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. "В 18.40 локализация на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Всего к ликвидации возгорания привлечены 65 человек личного состава и 19 единиц техники, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html

анапа

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)